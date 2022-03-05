Свого часу на майданчику спорткомплексу домашні матчі у рамках чемпіонату України з футзалу проводили такі харківські команди, як Моноліт, Viva Cup, Tesla.

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Окрім того, він був домашнім майданчиком для футзальної команди ХНУ ім. В. Каразіна. Також тут проходили матчі Кубку ФК Універ – одного з найсильніших аматорських футзальних турнірів України.

Зверніть увагу! Спорткомплекс був однією з найстаріших спортивних арен Харкова.



Знищений спорткомполекс "Каразінський" / Фото Національної поліції

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