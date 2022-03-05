В свое время на площадке спорткомплекса домашние матчи в рамках чемпионата Украины по футзалу проводили такие харьковские команды как Монолит, Viva Cup, Tesla.
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Кроме того, он являлся домашней площадкой для футзальной команды ХНУ имени Каразина. Также здесь проходили матчи Кубка ФК Универ – одного из самых сильных любительских футзальных турниров Украины.
Уничтоженный спорткомполекс "Каразинский" / Фото Национальной полиции
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