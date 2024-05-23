Среди соперниц экс-первая ракетка мира: с кем сыграют украинки на старте Ролан Гаррос

В четверг 23 мая состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису. Украину на этом турнире в одиночном разряде будут представлять, как минимум, 5 спортсменок.

По рейтингу в основную сетку прошли Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина. К ним также может присоединиться Юлия Стародубцева, которая пробилась в финал квалификации, пишет 24 Канал.

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Результат жеребьевки

Далеко не самый простой жребий достался Элине Свитолиной. Она уже в 1/64 финала сыграет против экс-первой ракетки мира Каролины Плишковой (WTA:51). Это будет юбилейная десятая встреча соперниц, пока преимущество имеет украинка (5:4), которая выиграла четыре последних очных поединка.

Марта Костюк на кортах Парижа начнет свой путь встречей с теннисисткой из квалификации, поэтому пока неизвестно, кто это будет.

Даяна Ястремская в первом круге сыграет с австралийкой Айлой Томлянович (WTA:207), которая получила wild card от организаторов. Будущие соперницы трижды встречались между собой и во всех матчах побеждала третья ракетка Украины.

Леся Цуренко на старте грунтового "мэйджора" будет определять сильнейшую в матче против хорватки Донны Векич (WTA:40). Они встречались в последний раз 8 мая на турнире в Риме и тогда победу на решающем тай-брейке одержала представительница Украины. Потенциально в 1/32 финал нас может ожидать "сине-желтое" дерби Цуренко – Костюк.

Ангелина Калинина в первом раунде соревнований будет противостоять Камиле Осорио из Колумбии (WTA:77). Они провели лишь один поединок между собой. В конце зимы нынешнего года украинка уверенно победила со счетом 6:1, 6:2.

. Турнир продлится с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой турнира является Ига Швьонтек.

Напомним, что на Открытом чемпионате Франции в прошлом году среди украинок лучший результат показала Элина Свитолина. Она дошла до четвертьфинала, где уступила Арине Соболенко.