Италия или Португалия не сыграют в Катаре: результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022

В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка стадии плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. По итогам жеребьевки европейской квалификации на ЧМ-2022 своего соперника узнала и сборная Украины.

Результаты жеребьевки полуфиналов плей-офф отбора на ЧМ-2022

Шотландия – Украина

Уэльс – Австрия

Россия – Польша

Швеция – Чехия

Италия – Северная Македония

Португалия – Турция

Стоит внимания Украина сыграет против Шотландии в плей-офф отбора на чемпионат мира

Как будут разыграны путевки на ЧМ - 2022 в плей-офф

На чемпионат мира в Катаре напрямую вышли 10 европейских сборных. Еще три путевки на ЧМ-2022 будут разыграны в раунде плей-офф 24 – 29 марта 2022 года.

В квалификации принимают участие 12 сборных, которые во время жеребьевки были разделены на две корзины по 6 команд – сеяные и несеяные. Преимущество сеяных заключается в том, что они гарантированно играют полуфинальные матчи дома. Финальные – определила жеребьевка.

Раунд плей-офф состоит из "пути" A, B, C. В каждом "пути" – по четыре сборные, которые разыграют по одной путевке. Победитель полуфинала выходит в финал своего "пути", победа в котором гарантирует выход на ЧМ-2022.

Результаты жеребьевки финала плей-офф отбора на ЧМ-2022

Путь A

Победитель пары Шотландия / Украина – победитель пары Уэльс / Австрия

Путь B

Победитель пары Россия / Польша – победитель пары Швеция/Чехия

Путь C

Победитель пары Италия / Северная Македония – победитель пары Португалия / Турция

. Италия или Португалия не сыграют на чемпионате мира 2022. Одна из команд гарантированно вылетит в плей-офф, ведь Италия и Португалия в лучшем случае могут встретиться в финале пути С.