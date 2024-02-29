Тайла Престон – Марта Костюк 0:2 (4:6, 3:6)

Это была первая очная встреча между соперницами. Поединок длился час 33 минуты и закончился победой украинки в двух сетах, пишет 24 Канал.

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В первой партии соперницы умело брали свою подачу, а в шестом гейме австралийка сделала брейк и повела со счетом 4:2. К счастью, Марта сразу смогла отыграть его и на своей подаче спасла гейм с 0:30. После этого Костюк дожала соперницу и триумфовала в сете – 4:6.

В следующей партии соперницы после шести геймов имели паритет, сделав по одному брейку, а концовка, как и в первом сете была за украинкой. Марта уверенно взяла последние 3 гейма, не позволив сопернице дойти даже до счета ровно – 3:6.

По ходу матча Марта Костюк сделала 4 эйса при 9 двойных ошибках, реализовала 5 из 13 брейк-поинтов и выиграла 7 из 9 геймов на своей подаче.

Эта победа стала второй для украинки на турнире в Сан-Диего. Она пробилась в четвертьфинал, где сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова – Си Ю Ван.

Смотрите видеообзор матча Престон – Костюк

Важно. В одиночном разряде на турнире в Сан-Диего продолжает свои выступления также Даяна Ястремская. Свой матч 1/8 финала она сыграет 29 февраля против "нейтральной" Анны Блинковой. Старт встречи запланирован на 21:30.