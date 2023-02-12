Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в финал парного турнира WTA в Австрии

Украинско-немецкий тандем Киченок/Фридзам обыграл в полуфинальном матче турнира WTA 250 американок Кристиан/Сантамария. Наша теннисистка попытается завоевать свой 9-й трофей в парном разряде.

Киченок/Фридзам – Кристиан/Сантамария 7:5, 7:6

В австрийском Линце продолжается парный турнир WTA 250. В полуфинальном матче украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с немкой Анной-Леной Фридзам встречались с американским тандемом Кейтлин Кристиан и Сабрина Сантамария, пишет 24 канал.

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Напряженный матч длился 1 час и 41 минуту. Украинско-немецкая пара не совершили ни одной двойной ошибки и использовали 5 из 11 брейкпойнтов.

В итоге Киченок и Фридзам победили Кристиан и Сантамарию – 7:5, 7:6.

Парный турнир WTA 250 Линц. Полуфинал

Надежда Киченок/Анна-Лена Фридзам (Украина/Германия) - Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария (США, 4) 7:5, 7:6(3)

В финальном поединке соперницами украинско-немецкой пары станут Натела Дзаламидзе из Грузии и Виктория Кужмова из Словакии. Кстати, это будет первый финал для Киченок и Фридзам.

, ранее Надежда 16 раз играла в финальных матчах на турнирах WTA, в половине из которых одержала победы. В свою очередь немка завоевала три титула в шести парных финалах.