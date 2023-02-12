Киченок/Фридзам – Кристиан/Сантамария 7:5, 7:6
В австрийском Линце продолжается парный турнир WTA 250. В полуфинальном матче украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с немкой Анной-Леной Фридзам встречались с американским тандемом Кейтлин Кристиан и Сабрина Сантамария, пишет 24 канал.
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Напряженный матч длился 1 час и 41 минуту. Украинско-немецкая пара не совершили ни одной двойной ошибки и использовали 5 из 11 брейкпойнтов.
В итоге Киченок и Фридзам победили Кристиан и Сантамарию – 7:5, 7:6.
Парный турнир WTA 250 Линц. Полуфинал
- Надежда Киченок/Анна-Лена Фридзам (Украина/Германия) - Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария (США, 4) 7:5, 7:6(3)
В финальном поединке соперницами украинско-немецкой пары станут Натела Дзаламидзе из Грузии и Виктория Кужмова из Словакии. Кстати, это будет первый финал для Киченок и Фридзам.