Отбор на чемпионат мира-2022: результаты 4 сентября

4 сентября 2021 , 21:56
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Источник:

24 канал

В субботу, 4 сентября, будет сыграно 13 матчей в отборе на чемпионат мира-2022. Все результаты поединков узнавайте на Спорт24.

Финляндия – Казахстан 1:0

Гол: Похьянпало, 60

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Сербия – Люксембург 4:1

Голы: Митрович, 22, 35, Шано, 80( авт.), Миленкович, 90+6 – Тилль, 77
Удаление: Жерсон (Люксембург), 90+5

Ирландия – Азербайджан 1:1

Голы: Даффи, 87 – Махмудов, 45+1

Латвия – Норвегия 0:2

Голы: Холанд, 20 (пен.), Эльюнусси, 66

Кипр – Россия 0:2

Голы: Ерохин, 6, Жемалетдинов, 55

Словения – Мальта 0:1

Гол: Ловрич, 45 (пен.)

Гибралтар – Турция начало в 21:45

Израиль – Австрия начало в 21:45

Нидерланды – Черногория начало в 21:45

Словакия – Хорватия начало в 21:45

Украина – Франция начало в 21:45

Фарерские острова – Дания начало в 21:45

Шотландия – Молдова начало в 21:45

Автор: Юрій Семенюк