Фінляндія – Казахстан 1:0
Гол: Пох’янпало, 60
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Сербія – Люксембург 4:1
Голи: Мітровіч, 22, 35, Шано, 80 (авт.), Міленковіч, 90+6 – Тілль, 77
Вилучення: Жерсон (Люксембург), 90+5
Ірландія – Азербайджан 1:1
Голи: Даффі, 87 – Махмудов, 45+1
Латвія – Норвегія 0:2
Голи: Холанд, 20 (пен.), Ельюнуссі, 66
Кіпр – Росія 0:2
Голи: Єрохін, 6, Жемалєтдінов, 55
Словенія – Мальта 0:1
Гол: Ловріч, 45 (пен.)
Гібралтар – Туреччина початок о 21:45
Ізраїль – Австрія початок о 21:45
Нідерланди – Чорногорія початок о 21:45
Словаччина – Хорватія початок о 21:45
Україна – Франція початок о 21:45
Фірерські острови – Данія початок о 21:45
Шотландія – Молдова початок о 21:45