Фінляндія – Казахстан 1:0

Гол: Пох’янпало, 60

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Сербія – Люксембург 4:1

Голи: Мітровіч, 22, 35, Шано, 80 (авт.), Міленковіч, 90+6 – Тілль, 77
Вилучення: Жерсон (Люксембург), 90+5

Ірландія – Азербайджан 1:1

Голи: Даффі, 87 – Махмудов, 45+1

Латвія – Норвегія 0:2

Голи: Холанд, 20 (пен.), Ельюнуссі, 66

Кіпр – Росія 0:2

Голи: Єрохін, 6, Жемалєтдінов, 55

Словенія – Мальта 0:1

Гол: Ловріч, 45 (пен.)

Гібралтар – Туреччина початок о 21:45

Ізраїль – Австрія початок о 21:45

Нідерланди – Чорногорія початок о 21:45

Словаччина – Хорватія початок о 21:45

Україна – Франція початок о 21:45

Фірерські острови – Данія початок о 21:45

Шотландія – Молдова початок о 21:45