Уверенное начало защиты титула: Свитолина одержала победу на старте турнира во Франции

В понедельник, 19 мая, в Страсбурге начался турнир серии WTA 500. Его действующей чемпионкой является Элина Свитолина.

Диан Парри – Элина Свитолина 0:2 (3:6, 4:6)

Свою защиту титула первая ракетка Украины начала со стадии 1/16 финала. Матч прерывался из-за дождя, поэтому растянулся аж на 2 дня, пишет 24 Канал.

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Соперницы впервые встречались в очном противостоянии. На корте они в целом провели чуть больше, чем полтора часа.

Первый сет начался несколько нервно для Свитолиной. Она не взяла ни одного очка в стартовом гейме на подаче французской теннисистки и имела 40:40 на своей подаче. Однако впоследствии украинка захватила инициативу и одержала комфортную победу со счетом 6:3.

Во второй партии соперницы защищали свою подачу, но в шестом гейме Элина сделала важнейший брейк. При преимуществе украинки (4:2), матч был прерван и перенесен впоследствии на 20 мая.

После возобновления игры Свитолина взяла свою подачу и имела матчбол в следующем гейме, но не реализовала его и позволила Парри сделать брейк "под ноль". Впрочем, первая ракетка Украины вовремя собралась и ответила своим "сухим" брейком, который стал победным в матче.

. Элина Свитолина является 2-кратной победительницей соревнования в Страсбурге (2020, 2023). Кроме нее только Саманта Стосур дважды побеждала на этом турнире.

Отметим, что в 1/8 финала Элина Свитолина встретится с Кларой Бюрель. Последний раз они играли между собой именно в Страсбурге в прошлом году. Тогда в полуфинальном матче украинка победила со счетом 2:1.