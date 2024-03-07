Прометей второй раз подряд пробился в четвертьфинал Еврокубка, разгромив греков: видеообзор

В среду, 6 марта, состоялись заключительные матчи 1/8 финала Еврокубка. В одном из них Прометей на условно домашней площадке в Риге принимал греческий Арис.

Прометей (Украина) – Арис (Греция) 95:67 (28:17, 23:15, 23:18, 21:17)

Слобожанский клуб попал в плей-офф Еврокубка по итогам выступлений в групповом этапе. В последнем туре подопечные Ронена Гинзбурга совершили безумный камбэк в матче против Ховентута, что позволило занять четвертое место и получить менее рейтингового соперника, пишет 24 Канал.

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Полная доминация украинцев

Это была первая очная встреча Прометея с Арисом. Украинский коллектив завладел колоссальным преимуществом еще в начале первой четверти, набрав стартовые 6 очков и ни разу не позволил сопернику даже сравнять счет.

Прометей триумфовал в каждой четверти, а финальная сирена зафиксировала итоговый счет 95:67. Самыми результативными игроками в украинской команде стали Калеб Агада, Иван Ткаченко и Джан Клавелл, которые набрали по 16 очков.

. Для слобожанского клуба эта победа стала самой крупной в раунде плей-офф Еврокубка. Предыдущим рекордом была победа с разницей в 23 очка в четвертьфинале с Промитеасом.

Единственным негативом в поединке стала травма Юсуфа Санона в конце встречи. Однако есть надежда, что он успеет восстановиться до четвертьфинала, который состоится 12 марта. Подопечные Ронена Гинзбурга сыграют во Франции против Бура, который стал победителем группы В и напрямую прошел в эту стадию.

Отметим, что Прометей второй раз подряд пробился в четвертьфинал Еврокубка. В предыдущем сезоне слобожанцы дошли до полуфинала турнира, что стало повторением рекорда Украины в этом соревновании.

Смотрите видеообзор матча Прометей – Арис