Прометей – Ховентут 94:80 (27:27/20:26/11:18/36:9)

В баскетбольном Еврокубке 2023-2024 подошла к концу групповая стадия. Среди участников второго по уровню турнира Европы был и украинский Прометей, пишет 24 канал.

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Расклады перед игрой

Команда из Слобожанского в прошлом году выиграла свою группу и в итоге дошла до полуфинала. На этот раз путь команды Ронена Гинзбурга выдался более сложным.

Прометей проиграл аж восемь матчей – вдвое больше, чем в группе прошлого года. Однако уже за три тура до финиша украинцы гарантировали себе участие в плей-офф. В последнем туре оставалось лишь определить, с какого места.

По формату турнира 1-2 команды групповой стадии напрямую выходят в 1/4 финала. Тогда как команды с 3 по 6 места будут играть в стыковых матчах за право попасть в четвертьфинал.

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Крутой камбэк

Прометей точно не мог заскочить в топ-двойку своей группы, там места забронировали Париж и Хапоэль Тель-Авив. А вот победа в последнем туре над Ховентутом давала шансы на четвертое место.

Чтобы обойти испанцев, Прометею надо было побеждать с разницей в 10 или более очков. И долгое время казалось, что украинцам это не под силу. Первая четверть зафиксировала ничью, а во второй и третьей сильнее был Ховентут.

Перед последним периодом соперник имел преимущество в 13 баллов, но четвертая четверть выдалась феерической для украинской команды. Подопечные Ронена Гинзбурга выиграли ее со счетом 36:9 и в итоге опередили Ховентут на 14 баллов – 94:80.

Справка. Наиболее результативными игроками матча были баскетболисты Прометея. Джиан Клевелл набрал 24 балла, Юссуф Санон – 23 балла, а Рональд Марч – 19.

Кто соперник в плей-офф

В параллельном матче еще и Бешикташ проиграл Хапоэлю, поэтому этот триумф позволил украинской команде заскочить на четвертое место. В стыковом раунде наша команда будет играть против греческого Ариса, а в случае победы выйдет на французский Бур в четвертьфинале.

Все пары стыкового раунда:

Лондон Лайонз (Англия) – Тюрк Телеком (Турция)

Прометей (Украина) – Арис (Греция)

Ульм (Германия) – Ховентут (Испания)

Гран Канария (Испания) – Бешикташ (Турция)

Потенциальные матчи 1/4 финала:

Париж (Франция) – Ульм (Германия) / Ховентут (Испания)

Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – Гран Канария (Испания) / Бешикташ (Турция)

Бур (Франция) – Прометей (Украина) / Арис (Греция)

Клуж-Напока (Румыния) – Лондон Лайонз (Англия) / Тюрк Телеком (Турция)

Видеообзор матча Прометей – Ховентут