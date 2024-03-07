Прометей (Україна) – Аріс (Греція) 95:67 (28:17, 23:15, 23:18, 21:17)

Слобожанський клуб потрапив до плей-оф Єврокубка за підсумками виступів у груповому етапі. В останньому турі підопічні Ронена Гінзбурга здійснили шалений камбек у матчі проти Ховентута, що дозволило посісти четверте місце та отримати менш рейтингового суперника, пише 24 Канал.

До теми Прометей завершив групу Єврокубка тріумфом з крутим камбеком: з ким українці зіграють у плей-оф

Повна домінація українців

Це була перша очна зустріч Прометея з Арісом. Український колектив заволодів колосальною перевагою ще на початку першої чверті, набравши стартові 6 очок та жодного разу не дозволив супернику навіть зрівняти рахунок.

Прометей тріумфував у кожній чверті, а фінальна сирена зафіксувала підсумковий рахунок 95:67. Найрезультативнішими гравцями в українській команді стали Калеб Агада, Іван Ткаченко та Джан Клавелл, які набрали по 16 очок.

Цікаво. Для слобожанського клубу ця перемога стала найбільшою в раунді плей-оф Єврокубка. Попереднім рекордом була звитяга з різницею у 23 очки у чвертьфіналі з Промітеасом.

Єдиним негативом у поєдинку стала травма Юсуфа Санона наприкінці зустрічі. Проте є надія, що він встигне відновитися до чвертьфіналу, який відбудеться 12 березня. Підопічні Ронена Гінзбурга зіграють у Франції проти Бура, який став переможцем групи В та напряму пройшов до цієї стадії.

Зазначимо, що Прометей вдруге поспіль пробився у чвертьфінал Єврокубка. У попередньому сезоні слобожанці дійшли до півфіналу турніру, що стало повторенням рекорду України в цьому змаганні.

Дивіться відеоогляд матчу Прометей – Аріс