Эффектная победа Ферстаппена и сюрприз от Алонсо: результат первого Гран-при сезона Ф-1

В Бахрейне стартовал новый сезон Формулы-1. Победу на первом этапе праздновал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из команды Ред Булл.

По итогам квалификации с поула начинал гонку пилот Ред Булл Макс Ферстаппен и его партнер по команде Серхио Перес. Со второго ряда стартовали пилоты Феррари – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

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Чемпион подтвердил класс

Действующий чемпион мира большую часть гонки доминировал на трассе. Только во время питстопа нидерландец уступил своему напарнику. В итоге Ферстаппен уверенно одержал первую победу в сезоне.

Вторым финишировал Серхио Перес, что позволило Ред Буллу оформить дубль. За третье место на подиуме развернулась борьба между Сайнсом (Феррари) и Алонсо (Астон Мартин). На 46-м круге Алонсо обошел своего соотечественника и занял сенсационное третье место в своем первом старте за новую команду.

Неудачно сложилась гонка для второго пилота Феррари Шарля Леклера. Монегаск досрочно сошел с трассы из-за технических проблем с двигателем. Льюис Хэмилтон завершил этап на пятом месте.

Гран-при Бахрейна

Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 1:33:56.736 часа Серхио Перес (Ред Булл) +11.987 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +38.637 Карлос Сайнс (Феррари) +48.052 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +50.977 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +54.502 Джордж Расселл (Мерседес) +55.873 Валттери Боттас (Альфа Ромео) +72.647 Пьер Гасли (Альпин) +73.753 Алекс Албон (Уильямс) +89.774

Следующий этап Формулы-1 Гран-при Саудовской Аравии состоится 19 марта.