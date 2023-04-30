Хватило двух раундов: украинский боксер одержал досрочную победу в Мадриде – видео нокаута
Бывший чемпион мира Карен Чухаджян провел поединок против боксера из Венесуэлы Мичела Маркано. Поединок длился всего 2 раунда.
В субботу, 29 апреля, в Мадриде прошел вечер бокса. В рамках шоу выступили два украинских боксера – Карен Чухаджян и Зоравор Петросян, пишет 24 Канал.
Читайте также Россиянам не место в спорте: боксер из РФ пообещал передать на войну призовые за сражение с американцем
Соперником экс-чемпиона мира по версиям IBF Inter-Continental и WBA International Карена Чухаджяна был венесуэлец Мичел Меркано. С первых минут поединка определилось преимущество украинца. Уже в первом раунде мощный удар Карена по корпусу заставил отдохнуть боксера из Венесуэлы.
Во второй 3-минутке Чухаджян запустил пару апперкотов, а затем левым боковым по печени заставил соперника капитулировать. Из угла андердога сразу же выбросили полотенце.
Видео нокаута в бою Чухаджян – Меркано
Для украинского боксера эта победа стала 22-й в профессиональной карьере. 12 поединков Чухаджян завершил досрочно.
Во втором поединке за титул WBA Continental в первом полусреднем весе Зоравор Петросян встречался с испанским боксером Джонатаном Алонсо. Бой оказался очень конкурентным и продолжался все 10 раундов. К сожалению, украинский боксер уступил испанцу единогласным решением судей: 97-93, 96-94 и 96-95.