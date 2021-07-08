Режь ринг, дави Усика, – экс-тренер украинца дал совет Джошуа

Бывший тренер Владимира Кличко и Александра Усика, который сейчас работает с украинским супертяжем Владиславом Сиренко, Джеймс Али Башир разобрал предстоящий бой Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Али Башир рассказал, как бы он руководил боксерами во время поединка Александра Усика и Энтони Джошуа.

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"Если бы я был Джошуа, я бы попытался навязать свою волю Усику. Если бы я был тренером Джошуа, я бы сказал ему: "В первом раунде самое главное – используй свой джеб". Используй свой джеб в каждом поединке.

Я бы заставил Энтони Джошуа навязать ему свою волю: "Я тут чемпион хэвивейта, а ты – нет. И не будешь им". Режь ринг, дави его, заставь его драться, заставь его размениваться ударами с тобой, чтобы износить его", – рассказал Башир со стороны Джоуша.

Также Башир описал ход мыслей со стороны Усика:

"Если бы я был в углу Усика, я сказал бы: "Выходи и делай именно те же вещи, но по-умному. Боксируй на входе, боксируй на выходе, из стороны в сторону, кусай его джебом левши". В бою все решает тайминг. Тайминг джеба Усика. Усик, выйди туда и подорви веру в свои силы Джошуа. Держись подальше от канатов, продолжай драться в центре ринга. Эти вещи легче сказать, чем сделать", – сказал Башир.

Усик – Джошуа: перед боем