Алі Башир розповів, як би він керував боксерами під час поєдинку Олександра Усика і Ентоні Джошуа.

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"Якби я був Джошуа, я б спробував нав'язати свою волю Усику. Якби я був тренером Джошуа, я б сказав йому: "У першому раунді найголовніше – використовуй свій джеб". Використовуй свій джеб у кожному поєдинку.

Я б змусив Ентоні Джошуа нав'язати йому свою волю: "Я тут чемпіон хевівейта, а ти – ні. І не будеш ним". Ріж ринг, дави його, примусь його битися, примусь його розмінюватися ударами з тобою, щоб зносити його", – розповів Башир зі сторони Джоуша.

Також Башир описав хід думок зі сторони Усика:

"Якби я був в кутку Усика, я сказав би: "Виходь і роби саме ті ж речі, але по-розумному. Боксуй на вході, боксуй на виході, з одного боку в інший, кусай його джебом лівші". У бою все вирішує таймінг. Таймінг джеба Усика. Усик, вийди туди і підірви віру в свої сили Джошуа. Тримайся подалі від канатів, продовжуй битися в центрі рингу. Ці речі легше сказати, ніж зробити", – висловився Башир.

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