"Усика легко победить": бывший чемпион дал совет Фьюри на реванш против украинца

Весной Александр Усик стал первым абсолютом хевивейта за последнюю четверть века. Он одолел в статусной битве до того непобедимого Тайсона Фьюри.

Впереди их ожидает реванш. Он состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии.

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Совет Фьюри от Сондерса

Своим мнением относительно предстоящего поединка поделился бывший чемпион мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерс. Он заявил, что украинца почти нереально перебоксировать, однако уверен, что у Тайсона Фьюри есть козырь, которым стоит обязательно воспользоваться.

"Не думаю, что кто-то сможет перебоксировать Усика. Однако Тайсон может его победить трижды за вечер, если будет придерживаться плана на бой.

Усика легко победить, Тайсону надо использовать свои габариты. Он должен использовать свои преимущества по-максимуму, если он хочет победить этого парня", – заявил Сондерс.

Интересно. Ранее Чжан Чжилей сделал прогноз на реванш Усика – Фьюри. Он считает, что украинец снова одержит победу.

Напомним, что в первом бою украинец победил раздельным решением судей. Они отдали ему преимущество – 115:112, 113:114, 114:113.