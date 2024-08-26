Самый большой гонорар он получил за бой против Тайсона Фьюри. Украинец не признался, какая это была сумма, однако, по информации инсайдеров, он заработал в пределах от 35 до 50 миллионов долларов.

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Инвестиции Александра Усика

Александр Усик рассказал, нужно ли ему еще проводить поединки, чтобы его финансовая история не зависела от бокса. По словам спортсмена, он уже имеет несколько проектов, которые приносят ему доход, поэтому бокс в жизни украинского чемпиона не имеет денежной мотивации:

Моя финансовая история не зависит от бокса, думаю, уже после первого боя с Энтони Джошуа. У меня были деньги, вложены и до этого. Но вот после того боя с Энтони, я думаю, это произошло окончательно.

Украинец рассказал, что он инвестирует свои средства в недвижимость и собственный проект Ready to Fight, о котором рассказал подробнее.

"Мы называем его первой цифровой платформой для профессионального и любительского бокса. Бокс как индустрия застрял в прошлом веке. Вам до сих пор, чтобы найти спарринг-партнера, надо обзванивать свою телефонную книгу. Ready To Fight – это платформа, которая поможет боксеру найти команду, зал в любой стране мира, которая поможет подготовиться к поединку. Найти агента, спонсора, сделать это безопасно. Общаться с фанами, продвигать себя, зарабатывать.

Во время подготовки к моим последним трем поединкам мы находили спарринг-партнеров уже на Ready to Fight. И даже некоторые мои оппоненты также искали спарринг-партнеров через наше приложение. Мы первые в этой сфере", – заявил Усик.

Интересно. Также Александр Усик рассказал, кем он себя видит через 10 лет. Украинец заявил, что планирует остаться в спорте и может стать президентом ФБУ или министром спорта.

Напомним, что впереди Александра Усика ожидает реванш с Тайсоном Фьюри. Он состоится 21 декабря и в нем украинский боксер должен заработать еще большую сумму, чем в первом их поединке.