Реванш Усика против Джошуа назвали лучшим сражением года по версии WBO

Александр Усик продолжает собирать награды в конце 2022 года. Бой украинского боксера получил отличие "Бой года".

Мировая боксерская организация отметила вторую встречу Александра Усика с Энтони Джошуа. Именно реванш в Саудовской Аравии получил звание лучшего боя в 2022 году.

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Еще одна награда для украинца

Напомним, что в августе 2022 года боксеры сошлись на ринге в Джидде. Бойцы провели все 12 раундов. По раздельному решению судейских записок победу одержал Усик. Украинец защитил чемпионские титулы и завоевал вакантный пояс чемпиона по версии журнала The Ring.

После победного реванша Усику нужно получить только пояс WBC, которым владеет Тайсон Фьюри, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

Ранее Усик на 35 конвенции Всемирной боксерской организации в Пуэрто-Рико стал лучшим бойцом года.

На благотворительном мероприятии в США, организованном фондом Александра, украинский боксер получил от WBC специально изготовленный сине-желтый пояс, который посвятили Украине.