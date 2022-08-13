Реванш Усик – Джошуа: кто покажет бой по телевидению в Украине

Александр Усик проведет реванш против Энтони Джошуа 20 августа. Это сражение можно будет пересмотреть в Украине. Болельщики бокса смогут его смотреть как по телевидению, так и по онлайн.

Второе сражение Усик – Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. Украинский боксер будет защищать три чемпионские пояса в тяжелом весе, которые он добыл в предыдущем бою против Джошуа. Трансляция боя Усик – Джошуа в Украине будет бесплатной и доступной на разных платформах, сообщает 24 канал.

Детальнее Бой Усик – Джошуа бесплатно покажут в Украине: где его смотреть онлайн и по телевизору

Промоутер Усика Александр Красюк в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал, что Усик обратился к организаторам боя с просьбой выкупить права на его показ в Украине, чтобы транслировать его здесь бесплатно. И покажут этот бой в прямом эфире на разных платформах – как телевидении, так и на онлайн-сервисах.

Какие каналы покажут сражение Усик – Джошуа в прямом эфире

Александр Красюк рассказал, что одним из трансляторов станет "Суспильне". Но не главный канал, а его региональные филиалы. Все потому, что "Суспильне" транслируют и за пределами Украины, а права на показ боя – только на территории Украины. Именно поэтому и решили отдать этот показ на региональные филиалы вещателя, чтобы даже не имеющие доступа к интернету смогли посмотреть этот бой.

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Стоит добавить, что в телеграмм-канале Усика указано, что бой будет транслировать и канал "2+2". Однако в программе канала на его сайте этого боя пока нет (там в программе стоят показы художественных фильмов). Также информация о трансляции на "2+2" отсутствует в сообщении на фейсбук- и инстаграм-странице боксера. Нет ее и на странице промоутерской компании K2 Promotions, представляющей интересы боксера.

Кто еще покажет бой Усик – Джошуа

Организаторы решили показать бой на большом количестве платформ. Он будет транслироваться на платформе Megogo. А также на сайте и в приложении Parimatch.

Сайт 24 канала проведет трансляцию боя Усик – Джошуа.