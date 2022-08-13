Солидный плюс на весах: Усик набрал 15 килограммов перед реваншем из Джошуа

Лишь неделю осталась до долгожданного реванша Александр Усик – Энтони Джошуа. Бывший чемпион мира Амир Хан побывал в тренировочном лагере украинца.

Хан: Джошуа допустит ошибку, если попытается снова боксировать с ним

35-летний британец остался под приятным впечатлением от физической формы Александра Усика. Как рассказал Амир Хан, украинский боксер набрал 15 килограммов от первого боя против Энтони Джошуа.

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Однако даже эти килограммы не помешают Усику продемонстрировать свой лучший бокс. Хан заверил, что даже в таком весе Александр выглядит сильным.

Вес не затормозит его. Он очень быстрый, у него отличная работа ног. Он очень техничный, его боксерский IQ, я думаю, самый лучший. И то, как он точен – это то, что помогает ему выигрывать бои. Нельзя победить Усика, когда дело сводится к тактике, технике или боксерским навыкам. Джошуа допустит ошибку, если попытается снова боксировать с ним,

– заявил Хан.

Тем временем Усик уже закончил тренировочный сбор перед реваншем. Впереди только сражение в Джидде, которое состоится 20 августа.

Украинские фанаты боксера смогут просмотреть поединок в несколько вариантов. Усик сделал презент украинцам в виде купленных прав на трансляцию своего поединка против Джошуа.

Около 40 тысяч поклонников бокса смогут вживую увидеть поединок на стадионе в Саудовской Аравии.

Прямо во время реванша Усик поможет ВСУ, после чего вернется в Украину.