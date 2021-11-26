Веспрем – Мотор 36:29 (18:13, 18:16)

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На прошлой неделе команды противостояли друг другу на площадке Мотора, и тогда подопечные Гинтараса Савукинаса одержали победу. По сравнению с первым матчем против венгров в составе Мотора произошло одно изменение: вместо Юрия Кубатко на выездную игру отправился Эдуард Кравченко.

Долгое время на площадке шла равная игра мяч в мяч. Запорожцы ни в чем не уступали хозяевам, которых поддерживали заполненные трибуны "Веспрем Арены".

Перелом в игру внес тайм-аут, взятый тренерским штабом венгерского клуба при счете 9:8 в пользу Мотора. После короткой паузы подопечные Момира Илича заиграли гораздо увереннее в обороне, а голкипер хозяев Родриго Корралес поймал свою игру. Венгры сделали потрясающий рывок со счетом 8:0, а первый тайм завершили с "+5" в свою пользу.

И для венгерского гранда во втором тайме не составило особого труда удержать свое преимущество. Запорожцы боролись, но не смогли вернуть интригу в противостояние.