Отстранен от соревнований за странные действия

Турнир UFC 267 в Абу-Даби не прошел без скандалов. Российский судья принимал очень странные решения в бою между бразильцем Элизеу Залески Сантос и французом Бенуа Сент-Денис.

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Вячеслав Киселев в двух моментах должен был останавливать поединок, но ни разу так этого и не сделал. Его действия могли привести к смертельным последствиям уже после первого эпизода. Бразилец устроил побоище до потери пульса у соперника. Российский рефери разрешил продолжить поединок.

Залески коленом влетел в глаз Сент-Дениса. После чего француз перестал видеть на это глаз. Боец сигнализировал об этом судье, но россиянин решил, что Бенуа может продолжать борьбу и с одним зрячим глазом. Он не стал звать в клетку врачей, которые помогли бы французскому бойцу.

Противостояние завершилось победой бразильского бойца единогласным решением судей – 29:26. Он тоже несколько раз показывал рефери, что пора завершать это избиение француза. Этот бой оказался последним для российского рефери. Вячеслав Киселев со скандалом был отстранен от соревнований. Такими решениями он добавил жестокости этому поединку.

Киселев получил море критики в соцсетях. Негативно высказался в сторону судьи и американский боец Даниэль Кормье. Он написал свои впечатления от действий россиянина на своем аккаунте в твиттере.

Честно говоря, это худшее судейство, которое я видел в своей жизни. Да, это тяжелая работа, но это уже слишком. Ужасно было на это смотреть. Надеюсь, Бенуа сейчас направляется в больницу, и с ним все будет в порядке,

– написал Кормье.