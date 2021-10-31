Неожиданный итог боя

Противостояние двух возрастных спортсменов произошло на бойцовском острове в Абу-Даби. Фаворитом этого поединка был представитель Польши Ян Блахович. Именно ему эксперты отдавали победу во встрече. Но случилось все наоборот.

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Настоящую сенсацию создал 42-летний Гловер Тейшейра. Бой длился два раунда. Начало противостояния было полностью за Тейшейрой, свое преимущество в желанный результат он воплотил уже в следующем раунде. Бразилец неожиданно попал мощным ударом в челюсть соперника. А уже потом поймал Блаховича, повалил его на канвас и провел удушающий болевой прием. Такие действия бразильца заставили польского бойца сдаться.

Как Тейшейра получил пояс чемпиона: видео

Тейшейра стал самым возрастным чемпионом в истории UFC. На этом Гловер пообещал не останавливаться. Бразилец еще в 2014 году попытался стать новым чемпионом, но тогда попытка была неудачной. Тейшейра проиграл по очкам Джону Джонсу.

Видеообзор боя