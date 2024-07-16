Быть или не быть: УПЛ приняла решение относительно участия Днепра-1 в чемпионате Украины

Трудное финансовое положение Днепра-1 поставило под сомнение участие клуба в чемпионате Украины и Лиге конференций. Неопределенность относительно будущего "спортклубовцев" держала в напряжении всех участников первенства.

Во вторник, 16 июля, состоялось общее собрание участников УПЛ. В повестке дня рассматривалась ситуация с Днепром-1.

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Судьбу Днепра-1 решит Исполком УАФ

В заявлении УПЛ сообщается, что Днепр-1 не предоставил никаких официальных писем об участии в чемпионате Украины сезона-2024/25. Все запросы УПЛ клубом игнорируется. Отсутствует любая информация о состоянии команды на официальных ресурсах днепрян.

Такая безответственная позиция Днепра-1 ставит под сомнение целостность клубных соревнований УПЛ, а также провоцирует неопределенность во всех лигах профессионального футбола. Это сказывается на работе со спонсорами и партнерами.

Однако выдача аттестата допуска к клубным соревнованиям относится исключительно к компетенции УАФ. Поэтому участники УПЛ обратились к УАФ относительно проведения процедуры отзыва аттестата Днепра-1 и исключения из соревнований.

Также УАФ должна максимально быстро определить клуб, который заменит днепрян. Вакантное место может получить победитель мини-турнира с участием Миная, Металлиста 1925, Левого Берега и Эпицентра. Есть также вариант автоматического включения закарпатского клуба в число участников.

Основное о ситуации с Днепром-1