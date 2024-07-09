Многие игроки уже покинули команду в это трансферное окно из-за проблем в клубе. Сообщают, что днепряне не смогли поехать на тренировочный сбор из-за нехватки игроков.

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Будущее СК Днепр-1

Коммерческий директор днепровского клуба Вячеслав Фридман в июне сказал, что существование команды под вопросом. Проблема в том, что средств которые есть сейчас недостаточно на весь следующий сезон. Также он сообщал, что Днепр-1 ведет переговоры с новыми инвесторами для спасения клуба.

Президент клуба Юрий Береза заявил, что готов передать все права новым владельцам. Если это поможет спасти команду функционер согласен оставить свою должность.

Я хочу, чтобы Днепр-1 жил. Город Днепр имеет право на большой футбол и Лигу Чемпионов. Если ради этого нужно пожертвовать своей должностью и долей в клубе, то я и Максим готовы,

– заявил Береза.

Напомним, что в прошлом сезоне днепряне заняли 4 место в чемпионате Украины. Если Днепр-1 не прекратит существование, то клуб сыграет в Лиге конференций. Соперником "желто-черных" во втором раунде отбора станет венгерская Академия Пушкаша.