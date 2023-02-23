Ренн – Шахтер: онлайн-трансляция матча за 1/8 финала Лиги Европы

Шахтер и Ренн сыграют в четверг, 23 февраля, второй матч 1/16 финала Лиги Европы. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Ренн – Шахтер.

23 февраля состоятся вторые поединки 1/16 финала Лиги Европы. В одном из них представитель Украины Шахтер будет играть на выезде против французского Ренна, пишет 24 канал.

По теме Момент истины для Шахтера: смогут ли "горняки" преодолеть французский барьер в Лиге Европы

"Красно-черные" уже пересекались с украинским клубом этого сезона. Команда Бруно Женезио попала в группу Лиги Европы, где дважды обыграла киевское Динамо (2:1 и 1:0). В итоге французы заняли второе место позади Фенербахче.

Лига чемпионов: с момента славы до провала

Шахтер же начинал свой путь в Лиге чемпионов. Дончанам выпала группа с Реалом, Лейпцигом и Селтиком. Подопечные Йовичевича очень успешно стартовали, разгромив на выезде немцев со счетом 4:1.

Впрочем, как оказалось, это была единственная победа горняков в группе. С Селтиком украинцы дважды сыграли вничью, а в матчах с Реалом взяли всего одно очко. В решающей игре против Лейпцига дончане уступили без шансов (0:4) и с третьей строчки опустился в Лигу Европы.

Первая игра между Ренном и Шахтером состоялась неделю назад и завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1. За "горняков" забивали Криськив и Бондаренко (с пенальти), тогда как французы ответили голом Токо Экамби.

Видеообзор матча Шахтер – Ренн:

Ситуация на внутренней арене

Положение Шахтера и Ренна в домашних чемпионатах оставляет желать лучшего. Подопечные Йовичевича идут вторыми в УПЛ после первого круга, отставая от лидера Днепра-1 на пять баллов. Впрочем, у "горняков" сыграно на матч меньше.

Что же касается французов, то "красно-черные" выпали из топ-тройки и уходят на пятой строчке. Три поражения в последних пяти играх увеличили удостаивание Ренна от зоны Лиги чемпионов до семи баллов.

Следите с нами Днепр-1 – АЕК Ларнака: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги конференций

Прямая трансляция игры пройдет на онлайн-сервисе Megogo. Также сайт 24 канала проведет тестовую онлайн-трансляцию матча Ренн – Шахтер. Она будет доступна в этой новости. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ренн – Шахтер онлайн