Мы хотим положить свои жизни на футбольном поле, – Йовичевич перед матчем против Ренна

Четверг, 23 февраля, Шахтер сыграет ответный матч против Ренн в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич поделился впечатлениями перед важным поединком.

Наставник дончан рассказал о тонкостях настройки на ответный матч против Ренна. Игорь Йовичевич заверил, что его команда не будет удерживать победный счет, который получила в первом поединке, а будет пытаться повторить успех в предстоящей встрече.

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Йовичевич: Должны думать только о победе

"Прежде всего, мы знаем, что это нокаут-фаза, и поэтому фокус должен быть от игры к игре. И я пытался настроить команду на такой подход: чтобы был фокус на плане на игру, мотивационный аспект на предстоящем матче. Первая игра закончилась, мы сделали выводы и тактический анализ, возобновились, и теперь перед нами стоит матч – это 95 минут, несмотря на роль этой игры: будь то проходной матч или классификационный матч – это просто матч, и на нем должны фокусироваться. Будем делать вещи, которые удавались в первом матче, позволявшие нам доминировать в игре и высоко, и низко, тогда можем думать, что получим хороший результат", – рассказал Йовичевич.

Но, говорю еще раз, есть мысль только о победе, а не о какой-то калькуляции. Потому что нет такого опыта в Европе, чтобы могли корректировать и контролировать эмоции, чтобы сыграть где-то, как говорится, "на ничейку". Мы такого не умеем. Поэтому должны думать только о победе и делать то, что делали в первом матче,

– заверил наставник "горняков".

Напомним, что первая игра против Ренна закончилась в пользу Шахтера 2:1. Победные голы в составе донецкого клуба забивали Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко.

Отметим, что ответный матч придется почти на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Главный наставник "горняков" заверил, что его команда всегда чувствует ответственность за результат, ведь хочет принести украинцам, переживающим ужасные времена, положительные эмоции. Так будет и в поединке Лиги Европы.

Мы хотим положить свою жизнь на футбольном поле и так отблагодарить воинов за то, что они делают для нас там, где действительно показывают свой характер и свободолюбие. Мы вместе сильнее. И все, что мы делаем и делали последние полгода, – это так мы благодарили ВСУ, людей, которые дерутся за нас, отдают свои жизни за нас. Мы всего-навсего играем в футбол, но играем с сердцем и отдаем последние силы на поле, чтобы они, когда смотрят те 95 минут, гордились нами. Это наша ответственность в матче и в будущих, пока продолжается эта ужасная война, которая, я хочу, чтобы закончилась,

– мощно ответил Йовичевич.

Игорь Йовичевич не стал раскрывать всех карт по стартовому составу на предстоящую игру, лишь заверил, что он будет конкурентоспособным. Команда сразится за последнего в сложном матче против Ренна, у которого будет поддержка родных французских трибун.

Ответный поединок Ренн – Шахтер состоится 23 февраля в 22:00 по Киеву.