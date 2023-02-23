Наставник донеччан розповів про тонкощі налаштування на матч-відповідь проти Ренна. Ігор Йовічевіч вкотре запевнив, що його команда не буде втримувати переможний рахунок, який здобула у першому поєдинку, а буде намагатись повторити успіх у майбутній зустрічі.

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Йовічевіч: Мусимо думати тільки про перемогу

"Перш за все, ми знаємо, що це нокаут-фаза, і тому фокус має бути від гри до гри. І я намагався налаштувати команду на такий підхід: щоб був фокус на плані на гру, мотиваційний аспект на матчі, що перед нами. Перша гра закінчилася, ми зробили висновки й тактичний аналіз, відновилися, і тепер перед нами стоїть матч – це 95 хвилин, попри роль цієї гри: чи це якийсь прохідний матч, чи класифікаційний матч. Це просто матч, і на ньому маємо фокусуватися. Якщо робитимемо речі, що вдавалися в першому матчі, що дозволяли нам домінувати у грі й високо, й низько, тоді можемо думати, що здобудемо гарний результат", – розповів Йовічевіч.

Але, кажу ще раз, маємо думку лише про перемогу, а не про якусь калькуляцію. Бо не маємо такого досвіду у Європі, щоб могли коригувати й контролювати емоції, аби зіграти десь, як то кажуть, "на нічийку". Ми такого не вміємо. Тому мусимо думати тільки про перемогу і робити те, що робили в першому матчі,

– запевнив наставник "гірників".

Нагадаємо, що перша гра проти Ренн закінчилась на користь Шахтаря 2:1. Переможні голи у складі донецького клубу забивали Дмитро Криськів та Артем Бондаренко.

Відзначимо, що матч-відповідь припаде майже на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головний наставник "гірників" запевнив, що його команда завжди відчуває відповідальність за результат, адже хоче принести українцям, які переживають жахливі часи, позитивні емоції. Так буде і в поєдинку Ліги Європи.

Ми хочемо покласти свої життя на футбольному полі і так віддячити воїнам за те, що вони роблять для нас там, де дійсно показують свій характер та волелюбність. Ми разом сильніші. І все, що ми робимо і робили останні пів року, – це так ми віддячували ЗСУ, людям, які б’ються за нас, віддають свої життя за нас. Ми всього лише граємо у футбол, але граємо із серцем і віддаємо останні сили на полі, щоб вони, коли дивляться ті 95 хвилин, пишалися нами. Це є наша відповідальність у матчі і в майбутніх, поки триває ця жахлива війна, яка, я хочу, щоб закінчилась,

– потужно відповів Йовічевіч.

Ігор Йовічевіч не став розкривати усіх карт щодо стартового складу на майбутню гру, лише запевнив, що він буде конкурентоздатним. Команда битиметься за останнього у складному матчі проти Ренна, у якого буде підтримка рідних французьких трибун.

Зверніть увагу! Поєдинок-відповідь Ренн – Шахтар відбудеться 23 лютого о 22:00 за Києвом.