В состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав

Футболист выступал за бразильский Палмейрас. Победители Кубка Либертадореса недавно расторгли контракт с 20-летним игроком.

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Дело в том, что Силва сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и привел к смертельному ДТП.

Это произошло в городе Браганса-Паулиста (штат Сан-Паулу). Ренан выехал на встречную полосу и протаранил 38-летнего мотоциклиста, погибшего на месте от полученных травм.

Сообщается, что у пьяного игрока не было при себе водительского удостоверения.

Что ждет футболиста

Бразильскому игроку грозит серьезное наказание – до 10 лет за решеткой. Он ждет судебного процесса на свободе, выплатив вдове жертвы 46 тысяч долларов.

Перед стартом текущего сезона бразильской Серии А Палмейрас отправил Ренана в аренду в Брагантино, чтобы у него было больше игровой практики.

В составе Палмейраса Ренан выиграл чемпионат штата Сан-Паулу U-15 (2016 и 2017), чемпионат штата Сан-Паулу U-17 (2018), Кубок Бразилии U-17 (2019), Суперкубок Бразилии U-17 (2019) и клубный чемпионат мира U-17 (2018 и 2019).