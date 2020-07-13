Баскетболист Брюс Месси в следующем сезоне будет защищать цвета "Киев-Баскет". В предыдущем сезоне он неоднократно становился лучшим игроком недели в украинской Суперлиге.

О подписании соглашения с 30-летним американским атакующим защитником сообщили в "Киев-Баскет".

К слову Месси установил новый рекорд в украинской Суперлиге: видео

Результативность Месси в Суперлиге

Два предыдущих сезона в украинской Суперлиге Брюс Месси провел в составе "Одессы". В предыдущем сезоне он сыграл 24 матча, набирая в среднем 20,4 очка, делая 4,6 подбора и 4,3 передачи.

В течение сезона Месси завоевывал звание лучшего игрока тура и месяца, а также несколько раз попадал в символическую пятерку тура.

Месси принадлежит рекорд Суперлиги, когда его рейтинг эффективности в матче против "Харьковских соколов" составил 45.

Для американца это будет уже третий подряд сезон в украинской Суперлиге. До этого Брюс имел опыт выступлений в американской G-лиге, а также в канадской NBL.