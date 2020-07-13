Рекордсмен Суперліги Мессі став гравцем "Київ-Баскет"
Баскетболіст Брюс Мессі наступного сезону захищатиме кольори "Київ-Баскет". У попередньому сезоні він неодноразово ставав кращим гравцем тижня в українській Суперлізі.
Про підписання угоди з 30-річним американським атакуючим захисником повідомили у "Київ-Баскет".
До слова Мессі встановив новий рекорд в українській Суперлізі: відео
Результативність Мессі в Суперлізі.
Два попередні сезони в українській Суперлізі Брюс Мессі провів у складі "Одеси". У попередньому сезоні він зіграв 24 матчі, набираючи в середньому 20,4 очка, роблячи 4,6 підбирання та 4,3 передачі.
Протягом сезону Мессі виборював звання кращого гравця туру та місяця, а також декілька разів потрапляв до символічної п’ятірки туру.
Мессі належить рекорд Суперліги, коли його рейтинг ефективності у матчі проти "Харківських соколів" склав 45.
Для американця це буде вже третій поспіль сезон в українській Суперлізі. До цього Брюс мав досвід виступів в американській G-лізі, а також в канадській NBL.