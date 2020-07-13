Баскетболіст Брюс Мессі наступного сезону захищатиме кольори "Київ-Баскет". У попередньому сезоні він неодноразово ставав кращим гравцем тижня в українській Суперлізі.

Про підписання угоди з 30-річним американським атакуючим захисником повідомили у "Київ-Баскет".

До слова Мессі встановив новий рекорд в українській Суперлізі: відео

Результативність Мессі в Суперлізі.

Два попередні сезони в українській Суперлізі Брюс Мессі провів у складі "Одеси". У попередньому сезоні він зіграв 24 матчі, набираючи в середньому 20,4 очка, роблячи 4,6 підбирання та 4,3 передачі.

Протягом сезону Мессі виборював звання кращого гравця туру та місяця, а також декілька разів потрапляв до символічної п’ятірки туру.

Мессі належить рекорд Суперліги, коли його рейтинг ефективності у матчі проти "Харківських соколів" склав 45.