Рекордсмен ММА Трэвис Фултон был найден мертвым в тюрьме
Источник:MMA Fighting
Рекордсмен по количеству боев в ММА Трэвис Фултон был найден мертвым в тюремной камере. Бывший боец совершил самоубийство.
Трэвис Фултон умер в 44 года. Боец ушел из жизни за несколько дней до судебных слушаний.
К слову Трагически погиб хоккеист Матис Кивлениекс: в него попал салют
В чем обвиняли бойца
Против Фултона выдвинули четыре обвинения. Боец договорился со следствием и признал себя виновным в двух преступлениях:
- сексуальной эксплуатации;
- хранении детской порнографии.
Фултон был задержан за развратные действия в отношении девушки, не достигшей 18-летнего возраста. Слушание по делу было назначено на 23 июля. Бойцу грозило до 70 лет тюрьмы.
Рекорд Фултона
На счету американца более 300 боев и 255 побед. Свой последний бой Фултон провел в апреле 2019-го на турнире M-1 Global, где победил удушением Шеннона Рича.
В 2015 году Фултон дрался с украинцем Александром Тесленко и уступил.