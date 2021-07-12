Рекордсмен ММА Трэвис Фултон был найден мертвым в тюрьме

Рекордсмен по количеству боев в ММА Трэвис Фултон был найден мертвым в тюремной камере. Бывший боец совершил самоубийство.

Трэвис Фултон умер в 44 года. Боец ушел из жизни за несколько дней до судебных слушаний.

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В чем обвиняли бойца

Против Фултона выдвинули четыре обвинения. Боец договорился со следствием и признал себя виновным в двух преступлениях:

сексуальной эксплуатации;

хранении детской порнографии.

Фултон был задержан за развратные действия в отношении девушки, не достигшей 18-летнего возраста. Слушание по делу было назначено на 23 июля. Бойцу грозило до 70 лет тюрьмы.

Рекорд Фултона

На счету американца более 300 боев и 255 побед. Свой последний бой Фултон провел в апреле 2019-го на турнире M-1 Global, где победил удушением Шеннона Рича.

В 2015 году Фултон дрался с украинцем Александром Тесленко и уступил.