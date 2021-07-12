Тревіс Фултон помер у 44 роки. Боєць пішов з життя за декілька днів до судових слухань.

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У чому звинувачували бійця

Проти Фултона висунули чотири звинувачення. Боєць домовився зі слідство і визнав себе винним у двох злочинах:

сексуальній експлуатації;

зберіганні дитячої порнографії.

Фултон був затриманий за розпусні дії щодо дівчини, яка не досягла 18-річного віку. Слухання у справі було призначено на 23 липня. Бійцеві загрожувало до 70 років в'язниці.

Рекорд Фултона

На рахунку американця понад 300 боїв і 255 перемог. Свій останній бій Фултон провів у квітні 2019-го на турнірі M-1 Global, де переміг задушенням Шеннона Річа.

У 2015 році Фултон бився з українцем Олександром Тесленком і поступився.