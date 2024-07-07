"Высоко подняла украинский флаг": Зеленский поздравил Магучих с мировым рекордом

Украинка Ярослава Магучих покорила невероятное достижение, которое держалось аж 37 лет. Не обошел это событие своим вниманием и президент Украины.

7 июля 2024 года стало исторической датой для украинского спорта. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила невероятный мировой рекорд.

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Зеленский поздравил легкоатлетку

Девушка из Днепра выиграла этап Бриллиантовой лиги в Париже. Ярославе удалось прыгнуть на 2,10 метров, что стало лучшим показателем в истории прыжков в высоту.

Украинку начала приветствовать все спортивное сообщество Украины. Внимание достижению Магучих уделил и президент Украины Владимир Зеленский, который написал о достижении спортсменки у себя в телеграмм-канале.

Поздравляем выдающуюся украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих и ее команду с установлением нового мирового рекорда по прыжкам в высоту: 2,10 метра! Ярослава побила предыдущий рекорд, который продержался 37 лет, и продемонстрировала всему миру настоящую украинскую волю к победе. Спасибо тебе, Ярослава, за то, что так высоко подняла украинский флаг и получила эту победу для нашей страны и народа. Каждая такая победа является невероятно важной для нашей силы и единства,

– говорится в заявлении президента Украины.

Видео рекордного прыжка Магучих:

Напомним, что последний мировой рекорд по прыжкам в высоту принадлежал Стефке Костадиновой, установлен в 1987 году. Тогда представительница Болгарии покорила высоту 2,09 метра.

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При этом Магучих является третьей легкоатлеткой в мировой истории, которая имеет два прыжка от 2,07 метра и выше. К слову, в прыжках в закрытом помещении рекордом Ярославы является показатель 2,06 метра, покоренный в 2021 году.