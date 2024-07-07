7 липня 2024 року стало історичною датою для українського спорту. Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила неймовірний світовий рекорд.

До теми Українці запалюють: Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд – відео

Зеленський привітав легкоатлетку

Дівчина з Дніпра виграла етап Діамантової ліги у Парижі. Ярославі вдалось стрибнути на 2,10 метрів, що стало найкращим показником в історії стрибків у висоту.

Українку почала вітати вся спортивна спільнота України. Увагу досягненню Магучіх приділив і президент України Володимир Зеленський, який написав про досягнення спортсменки у себе в телеграм-каналі.

Вітаємо видатну українську легкоатлетку Ярославу Магучіх та її команду зі встановленням нового світового рекорду зі стрибків у висоту: 2,10 метра! Ярослава побила попередній рекорд, який протримався 37 років, і продемонструвала всьому світу справжню українську волю до перемоги. Дякуємо тобі, Ярославо, за те, що так високо підняла український прапор і здобула цю перемогу для нашої країни та народу. Кожна така перемога є неймовірно важливою для нашої сили та єдності,

– йдеться у заяві президента України.

Відео рекордного стрибка Магучіх:

Нагадаємо, що останній світовий рекорд зі стрибків у висоту належав Стефці Костадіновій, встановлений у 1987 році. Тоді представниця Болгарії підкорила висоту 2,09 метра.

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При цьому Магучіх є третьою легкоатлеткою у світовій історії, яка має два стрибки від 2,07 метри та вище. До слова, у стрибках в закритому приміщенні рекордом Ярослави є показник 2,06 метра, підкорений у 2021 році.