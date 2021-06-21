Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в топ-5, Костюк потеряла две позиции

В обновленном рейтинге WTA украинки не слишком изменили свои позиции. В топ-5 лучших теннисисток вернулась первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Хорошие новости для Свитолиной

В первой десятке произошла только одна смена. Элина Свитолина опередила американку Софию Кенин. Украинка вернула себе 5 место в рейтинге WTA. Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. Сразу за ее спиной располагаются японка Наоми Осака и представительница Румынии Симона Халеп.

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Отстраненная от соревнований из-за допинга Даяна Ястремская осталась на 37 строчке. 18-летняя Марта Костюк опустилась на два места и теперь занимает 67 позицию. Из топ-200 еще две украинские теннисистки опустились в рейтинге WTA – Ангелина Калинина (№125) и Леся Цуренко (№164).

В чемпионской гонке особых изменений нет. Из неприятного стоит отметить, что Элина Свитолина уже опустилась на 16-ю строчку. Ее отставание от восьмого места составляет 439 очков.

Катарина Завацкая поднялась вверх на две позиции и теперь идет 124-й. А Катерина Козлова сделала скачок на три места – 158-я.