Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в топ-5, Костюк потеряла две позиции

В обновленном рейтинге WTA украинки не слишком изменили свои позиции. В топ-5 лучших теннисисток вернулась первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Хорошие новости для Свитолиной
В первой десятке произошла только одна смена. Элина Свитолина опередила американку Софию Кенин. Украинка вернула себе 5 место в рейтинге WTA. Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. Сразу за ее спиной располагаются японка Наоми Осака и представительница Румынии Симона Халеп.
Стоит внимания Костюк ярко пробилась в основную сетку турнира в Истборне
Отстраненная от соревнований из-за допинга Даяна Ястремская осталась на 37 строчке. 18-летняя Марта Костюк опустилась на два места и теперь занимает 67 позицию. Из топ-200 еще две украинские теннисистки опустились в рейтинге WTA – Ангелина Калинина (№125) и Леся Цуренко (№164).Обратите внимание! В чемпионской гонке особых изменений нет. Из неприятного стоит отметить, что Элина Свитолина уже опустилась на 16-ю строчку. Ее отставание от восьмого места составляет 439 очков.
Катарина Завацкая поднялась вверх на две позиции и теперь идет 124-й. А Катерина Козлова сделала скачок на три места – 158-я.
- Отметим, что 21 июня Свитолина и Костюк сыграют свои матчи на турнире WTA 500 в Истборне. Элина стартует в парном разряде. Ее напарницей будет землячка Костюк. Украинскому дуэту будут противостоять Кравчик / Гуарачи.
- Перед этим Марта проведет свою встречу в одиночном разряде. Ее соперницей будет неуступчивая латвийка Анастасия Севастова. Напомним, что 18-летняя украинка пробилась в основную сетку после победы в финале квалификации над китаянкой Шуай Чжан.