Ситуація українок в оновленому рейтингу WTA
У першій десятці відбулось лише дві зміни. На одну позицію підійнялись вгору полячка Іга Швьонтек та іспанка Паула Бадоса.
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Змінили свої місця й українські тенісистки. Еліна Світоліна втратила ще одну позицію, тепер вона 15-та. Падіння першої ракетки України у рейтингу продовжується.
Щодо інших українок, то Марта Костюк зберегла за собою 50 місце, також без змін у Катаріни Завацької – 179-та. Відразу п'ять українських дівчат підійнялись у списку. Найбільший стрибок зробили Ангеліна Калініна та Маріанна Закарлюк – на 5 та 12 сходинок. Тепер тенісистки йдуть 52-ю та 416-ю відповідно. Відзначимо, що Ангеліна оновила особисте досягнення.
Даяна Ястремська, Дар'я Снігур та досвідчена Катерина Бондаренко стрибнули вгору на декілька сходинок. В оновленому рейтингу WTA дівчата посідають 97, 184 та 207 місця відповідно.
Леся Цуренко та Катерина Козлова втратили – 132 та 145 позиції.
Місця українських тенісисток у рейтингу / Скриншот із сайту WTA