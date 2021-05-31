Рейтинг WTA: отстраненная Ястремская теряет позиции, Свитолина сохранила 6 место

В обновленном рейтинге WTA украинские теннисистки особо не изменили своих позиций. Только отстраненная от соревнований из-за допинга Даяна Ястремская понемногу теряет места.
Украинки держат свои позиции
В первой тройке лидеров никаких изменений не произошло. Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. Сразу за ее спиной располагаются Наоми Осака и Симона Халеп.
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Украинские теннисистки тоже не потеряли свои места. Даяна Ястремская стала единственной украинкой, которая опустилась в рейтинге WTA на одну позицию. Теперь 21-летняя одесситка занимает 38 место. За май она потеряла 5 мест в списке.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась 6-й. Костюк в рейтинге WTA идет на 81-й позиции, Катарина Завацкая – 129, Ангелина Калинина – 139, Леся Цуренко – 140, а Екатерина Козлова – 159-я.
Если брать во внимание всех мировых теннисисток в топ-100, то лучший прыжок сделала чешка Барбора Крейчикова. Она стала победительницей турнира в Страсбурге. Крейчикова обновила свой лучший результат в карьере – 33.
Выступления украинок на Ролан Гаррос
- Уже 31 мая на Ролан Гаррос стартует Марта Костюк. 18-летняя украинка в 1/64 финала сыграет против румынки Гарбинье Мугурусы (WTA №13).
- Свитолина начнет свой путь в Париже 1 мая матчем против Осеан Бабель (Франция).
- Екатерина Козлова вылетела в первом круге Открытого чемпионата Франции. Ее обидчицей стала хорватская теннисистка Айла Томлянович.
- Ангелина Калинина создала сенсацию на старте Ролан Гаррос. В первом матче она в двух сетах одолела экс-первую ракетку мира из Германии Анджелик Кербер. Ее следующей соперницей станет американка Даниэль Роуз Коллинс.