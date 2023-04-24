Рейтинг WTA: Костюк продолжает борьбу за звание первой ракетки Украины, прогресс Свитолиной

Новая неделя принесла поклонникам женского тенниса обновленный рейтинг WTA. Позиции украинских теннисисток претерпели изменения.

Борьба за звание первой ракетки Украины еще больше обострилась. Обладающая этим статусом Ангелина Калинина поднялась на одну позицию вверх. Теперь 26-летняя теннисистка занимает 34-ю позицию.

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Украинки улучшили свои позиции

Марта Костюк, которая преследует Калинину, улучшила свою ситуацию на две позиции. После обновления рейтинга WTA идет на 36 месте. Преимущество по очкам в пользу Ангелины составляет всего 27 баллов.

В топ-100 продолжают держаться сразу четыре украинских теннисистки. Леся Цуренко потеряла 4 позиции и идет теперь 77-ю, а Екатерина Байндль подпрыгнула на 82-ю позицию.

Даяна Ястремская с 446 очками идет 149-ю – регресс на два места. Также падение получили Екатерина Володько, Дарья Снигирь, Дарья Лопатецкая, Надежда Киченок.

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина сделала неплохой прогресс на 25 позиций вверх. Теперь бывшая третья ракетка мира занимает 1088 место. В активе Светолиной уже 10 очков. Элина начинает набирать по возвращении на корт.

В топ-1000 подать рукой. Например, Киченок идет 998-ю, имея в своем наследии всего на четыре балла меньше, чем уже набрала Свитолина. Поэтому уже скоро ждем Элину в топ-1000, но это только начало.

Без существенных изменений

В топ-10 лучших теннисисток мира нет никаких изменений по сравнению с прошлой неделей. Первой ракеткой планеты продолжает быть 21-летняя полька Ига Швентек. Второй идет белоруска Арина Соболенко.

Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула.

В топ-20 всего три смены. Чешка Каролина Плишкова стала 15-й, а Екатерина Александрова – 17-й. На три позиции опустилась вниз Людмила Самсонова – 18-е место.