Боротьба за звання першої ракетки України ще більше загострилась. Ангеліна Калініна, яка володіє цим статусом, підійнялась на одну позицію вгору. Тепер 26-річна тенісистка посідає 34-ту позицію.

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Українки покращили свої позиції

Натомість Марта Костюк, яка переслідує Калініну, покращила свою ситуацію на дві позиції. Після оновлення рейтингу WTA йде на 36-му місці. Перевага за очками на користь Ангеліни складає лише 27 балів.

У топ-100 продовжують триматись одразу чотири українські тенісистки. Леся Цуренко втратила 4 позиції та йде тепер 77-ю, а Катерина Байндль підстрибнула на 82-ту позицію.

Даяна Ястремська із 446 очками йде 149-ю – регрес на два місця. Також падіння зазнали Катерина Володько, Дар'я Снігур, Дар'я Лопатецька, Надія Кіченок.

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна зробила непоганий прогрес на 25 позицій вгору. Тепер колишня третя ракетка світу посідає 1088-ме місце. В активі Світоліної вже 10 очок. Еліна починає набирати після повернення на корт.

До топ-1000 подати рукою. Наприклад, Кіченок йде 998-ю, маючи у своєму доробку лише на чотири бали менше, аніж вже набрала Світоліна. Тому вже незабаром чекаємо Еліну у топ-1000, але це лише початок.

Без істотних змін

У топ-10 найкращих тенісисток світу немає жодної зміни у порівнянні з минулим тижнем. Першою ракеткою планети продовжує бути 21-річна полька Іга Швьонтек. Другою йде білоруска Аріна Соболенко.

Трійку найкращих замикає американка Джессіка Пегула.

У топ-20 лише три зміни. Чешка Кароліна Плішкова стала 15-ю, а Єкатєріна Алєксандрова – 17-ю. На три позиції опустилась вниз Людмила Самсонова – 18-та сходинка.