Изменения в топ-10
В первые десятке лучших теннисисток мира произошли некоторые изменения. Паула Бадоса, Мария Саккари и Ига Швентек улучшили свои позиции. Теперь эти девушки 4-я, 6-я и 8-я ракетка мира.
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По позициям потеряли Каролина Плишкова, Анетт Контавейт и Гарбине Мугуруса – 5-я, 7-я и 9-я в обновленном рейтинге WTA.
Украинки в рейтинге WTA
Что касается украинок, то наибольшие изменения претерпела позиция Даяны Ястремской. 21-летняя теннисистка сделала резкий скачок вверх на 26 мест – 120-е место.
В топ-300 свои позиции улучшили Ангелина Калинина и Дария Снигур – 49-я и 133-я строчка.
Наибольший регресс получил Катарина Завацкая, которая опустилась на 15 мест и теперь идет 207-ю.
Также понесла потери в очках Марта Костюк, которая недавно обновила собственный рекорд (49-е место), теперь снова за пределами топ-50 – 54-я позиция. Ее подруга Леся Цуренко тоже не смогла сохранить свое место – 127-ю.
Опытная Екатерина Бондаренко – 275-я.
- Марта Костюк и Элина Свитолина выступают на турнире в Дохе. 19-летняя киевлянка уже зачехлила ракетку на стадии 1/32 финала. Украинка не смогла одолеть соперницу из Хорватии Ану Конюх.
- Ангелина Калинина и Даяна Ястремская снялись с соревнований.
- Элина Свитолина свой матч играет 21 февраля против чешки Терезы Мартинцовой.