Изменения в топ-10

В первые десятке лучших теннисисток мира произошли некоторые изменения. Паула Бадоса, Мария Саккари и Ига Швентек улучшили свои позиции. Теперь эти девушки 4-я, 6-я и 8-я ракетка мира.

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По позициям потеряли Каролина Плишкова, Анетт Контавейт и Гарбине Мугуруса – 5-я, 7-я и 9-я в обновленном рейтинге WTA.

Важно. Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила свою 15 позицию.

Украинки в рейтинге WTA

Что касается украинок, то наибольшие изменения претерпела позиция Даяны Ястремской. 21-летняя теннисистка сделала резкий скачок вверх на 26 мест – 120-е место.

В топ-300 свои позиции улучшили Ангелина Калинина и Дария Снигур – 49-я и 133-я строчка.

Наибольший регресс получил Катарина Завацкая, которая опустилась на 15 мест и теперь идет 207-ю.

Также понесла потери в очках Марта Костюк, которая недавно обновила собственный рекорд (49-е место), теперь снова за пределами топ-50 – 54-я позиция. Ее подруга Леся Цуренко тоже не смогла сохранить свое место – 127-ю.

Опытная Екатерина Бондаренко – 275-я.