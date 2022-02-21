Зміни у топ-10

У перші десятці найкращих тенісисток світу відбулись певні зміни. Паула Бадоса, Марія Саккарі та Іга Швьонтек покращили свої позиції. Тепер ці дівчата 4-та, 6-та та 8-ма ракетка світу.

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За позиціями втратили Кароліна Плішкова, Анетт Контавейт та Гарбінє Мугуруса – 5-та, 7-ма і 9-та в оновленому рейтингу WTA.

Важливо. Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свою 15-ту позицію.

Українки у рейтингу WTA

Щодо українок, то найбільших змін зазнала позиція Даяни Ястремської. 21-річна тенісистка зробила різкий стрибок угору на 26 місць – 120-та сходинка.

У топ-300 свої позиції покращили Ангеліна Калініна та Дарія Снігур – 49-та та 133-та сходинка.

Найбільшого регресу зазнала Катаріна Завацька, яка опустилась на 15 місць та тепер йде 207-ю.

Також зазнала втрат Марта Костюк, яка лише нещодавно оновила власний рекорд (49-те місце), тепер знову за межами топ-50 – 54-та позиція. Її подруга Леся Цуренко теж не змогла зберегти своє місце – 127-ма.

Досвідчена Катерина Бондаренко – 275-та.