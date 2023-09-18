Элита Свитолина поднялась в рейтинге WTA благодаря Марте Костюк: обновлены позиции украинок

Теннисистка из Киева на прошлой неделе одолела соседку Светолиной по рейтингу, что позволило одесситке стать 24 ракеткой мира. Сама же Марта тоже улучшила свои позиции.

Организация WTA обновила рейтинг лучших теннисисток мира. Изменения касались и нескольких украинок, улучшивших свои позиции. пишет 24 канал.

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Так, на одну позицию поднялась первая ракетка Украины Элина Свитолина. После US Open одесситка впервые после декрета поднялась в топ-25. Прошедшую же неделю Элина пропустила.

Прогресс Свитолиной

Впрочем, на помощь пришел провал Магди Линетт. В прошлом году в этот период полячка дошла до финала турнира в Ченнае, а в этом неудачно выступила в Сан-Диего. В два раза приятнее, что в первом круге турнира WTA500 Магду выбила наша Марта Костюк.

Таким образом, Линетт упала на три ступени, что позволило Светолиной стать 24-й. Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина осталась на 28 месте. А вот статус №3 украинского рейтинга вернула себе Марта Костюк.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA:

МЕСТО ИГРОК РЕЙТИНГ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ 24 Элина Свитолина 1809 +1 28 Ангелина Калинина 1562 = 42 Марта Костюк 1195 +3 46 Леся Цуренко 1152 -6 86 Екатерина Байндль 776 -2 102 Даяна Ястремская 665 +3 152 Дарья Снигирь 490 -5 194 Екатерина Завацкая 379 -6 206 Юлия Стародубцева 359 -4 253 Екатерина Володько 274 +9 Читайте также Положили фаворита на лопатки: сборная Украины по теннису пробилась в квалификацию Кубка Дэвиса

Изменения в топ-10

После US Open киевлянка пропустила вперед Лесю Цуренко. Впрочем, и победа над Линетт позволила Марте подняться на три ступеньки (42 место), тогда как Леся наоборот упала на шесть позиций из-за отсутствия игр (46 место).

Следует отметить два изменения в топ-10 рейтинга WTA. Джессика Пегула потеснила казашку Елену Рыбакину с четвертого места. В свою очередь на десятую позицию поднялась чешка Барбора Крейчикова, торжествовавшая в Сан-Диего.

Рейтинг WTA за 11 сентября 2023 года: