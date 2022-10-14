Включил ли украинец себя: Ломаченко составил рейтинг лучших боксеров своего веса

Василий Ломаченко продолжает подготовку к следующему бою против Джемейна Ортиса. Украинский боксер объявил рейтинг лучших боксеров по его мнению в его весе.

Василий Ломаченко признался, что никогда не любил составлять такие рейтинги. Однако это сделал. Интересно, что у топ-5 лучших боксеров своей тяжести нет его фамилии.

Стоит узнать Это то, чего я хочу, – Ломаченко рассказал о главных целях в своей карьере

Ломаченко: Мне необходимо назвать себя в этом топ-список

"Мне никогда не нравился этот вопрос, потому что нужно включать в рейтинг самого себя. Мне это не нравится. Мне необходимо назвать себя в этом топ-списке. Я не могу это объяснить", – рассказал украинец.

Ломаченко поставил во главу угла абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни. 16 октября американец попытается защитить звание в реванше против Джорджа Камбососа.

Также в этот рейтинг вошли Шакур Стивенсон и Райан Гарсия, ранее поговаривавшие о потенциальном бое против Василия.

Девин Хейни, Джервонта Дэвис, возможно Исаак Крус, Райан Гарсия и Шакур Стивенсон. Знаете, должно быть, я поставлю Стивенсона на третье место. Поэтому Хейни, Дэвис, Стивенсон, Крус и Райан,

– сказал Ломаченко.

Что известно о следующем бое Ломаченко