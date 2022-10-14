Василий Ломаченко признался, что никогда не любил составлять такие рейтинги. Однако это сделал. Интересно, что у топ-5 лучших боксеров своей тяжести нет его фамилии.
Стоит узнать Это то, чего я хочу, – Ломаченко рассказал о главных целях в своей карьере
Ломаченко: Мне необходимо назвать себя в этом топ-список
"Мне никогда не нравился этот вопрос, потому что нужно включать в рейтинг самого себя. Мне это не нравится. Мне необходимо назвать себя в этом топ-списке. Я не могу это объяснить", – рассказал украинец.
Ломаченко поставил во главу угла абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни. 16 октября американец попытается защитить звание в реванше против Джорджа Камбососа.
Также в этот рейтинг вошли Шакур Стивенсон и Райан Гарсия, ранее поговаривавшие о потенциальном бое против Василия.
Девин Хейни, Джервонта Дэвис, возможно Исаак Крус, Райан Гарсия и Шакур Стивенсон. Знаете, должно быть, я поставлю Стивенсона на третье место. Поэтому Хейни, Дэвис, Стивенсон, Крус и Райан,
– сказал Ломаченко.
Что известно о следующем бое Ломаченко
- 29 октября 2022 состоится возвращение Василия Ломаченко на ринг. Украинец проведет бой за почти годовой перерыв. В последний раз боксер выходил на ринг в поединке против Ричарда Комми.
- Поединок примет Нью-Йорк.
- Бой против Джемейна Ортиса должен быть разогревом перед титульным поединком для украинца. Ломаченко хочет сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.