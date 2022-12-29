Добавил в десять раз: игрок сборной Украины вошел в рейтинг самых больших подорожаний 2022 года

Transfermarkt составил список футболистов, которые за этот год больше прибавили в цене. Среди них нашлось место и Михаилу Мудрику, цена которого достигла 40 миллионов евро.

За 2022 год существенно изменились цены на топ-футболистов. Этому в первую очередь способствовал чемпионат мира-2022, а также активные баталии в топ-лигах Европы.

По теме Звезда ЧМ-2022 стал самым дорогим футболистом мира: кто вырос в цене благодаря Мундиалю

Самым авторитетным изданием, оцениваемым игроками, считается немецкий портал Transfermarkt. Сайт составил список футболистов, которые больше прибавили в цене за этот год.

Отправным пунктом была цена игрока на 1 января 2022 года. За эти 12 месяцев больше всего прибавили в цене шесть игроков, чьи ценники повысились на 50 миллионов евро.

Особо стоит отметить главное открытие ЧМ-2022 Энцо Фернандеса. Лучший молодой игрок турнира стоил всего 5 миллионов евро, а теперь его стоимость поднялась до 55М.

МЕСТО ИГРОК КОМАНДА ЦЕНА (начало 2022) ЦЕНА (конец 2022) РАЗНИЦА 1 Энцо Фернандес Бенфика 5 миллионов евро 55 миллионов евро +50м 2 Йошко Гвардиол Лейпциг 25 миллионов евро 75 миллионов евро +50м 3 Энтони Манчестер Юн. 25 миллионов евро 75 миллионов евро +50м 4 Рафаел Леау Милан 35 миллионов евро 85 миллионов евро +50м 5 Орельен Чуамени Реал 40 миллионов евро 90 миллионов евро +50м 6 Гави Барселона 40 миллионов евро 90 миллионов евро +50м 7 Джамал Мусиала Бавария 55 миллионов евро 100 миллионов евро +45М 8 Хвича Кварацхелия Наполи 16 миллионов евро 60 миллионов евро +44М 9 Родриго Гоэс Реал 40 миллионов евро 80 миллионов евро +40м 10 Коди Гакпо Ливерпуль 22 миллиона евро 60 миллионов евро +38М 11 Дарвин Нуньес Ливерпуль 32 миллиона евро 70 миллионов евро +38М 12 Михаил Мудрик Шахтер 4 миллиона евро 40 миллионов евро +36М 13 Марк Кукурелья Челси 20 миллионов евро 55 миллионов евро +35М 14 Луис Диас Ливерпуль 40 миллионов евро 75 миллионов евро +35М 15 Федерико Вальверде Реал 65 миллионов евро 100 миллионов евро +35М 16 Букайо Сака Арсенал 65 миллионов евро 100 миллионов евро +35М 17 Джуд Беллингем Боруссия Д 75 миллионов евро 110 миллионов евро +35М

Читайте также Мудрик почти перешел в Арсенал за рекордную сумму: как букмекеры оценивают шанс такого трансфера

Также по полсотни миллиона в цене прибавили Йошко Гвардиол (Лейпциг), Энтони (Манчестер Юнайтед), Рафаэл Леау (Милан), Орельен Чуамени (Реал) и Гави (Барселона).

Кроме того, в топ-17 игроков попал и украинец. Цена на Михаила Мудрика подскочила с 4 до 40 миллионов евро (+36М) и это позволило ему занять 12 место в рейтинге.

Интересно узнать Топ-клубы уже готовят миллионы: 7 игроков, разорвавших трансферный рынок после ЧМ-2022

Больше всего в этом списке оказались игроки Реала и Ливерпуля – по трое. Причем половина из этих игроков 2022 начинали в других клубах – Чуамени в Монако, Луис Диас в Порту, Нуньес в Бенфике.