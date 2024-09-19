Футбольный парадокс: сборная Украины улучшила позиции в рейтинге ФИФА после провала в Лиге наций
Источник:ФИФА
Команда Сергея Реброва поднялась на одну строчку по сравнению с августовским рейтингом ФИФА. При этом в последних матчах "сине-желтые" не взяли ни одного очка.
Сборная Украины по футболу в сентябре провела два матча в рамках Лиги наций. Команда Сергея разочаровала фанатов, проиграв Албании (1:2) и Чехии (2:3).
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Улучшение после позора
Тем не менее, такие результаты не повлияли на рейтинг сборных ФИФА. Организация обновила список топ-команд мира после международного окна.
Сборная Украины занимает в нем 24 место. Наша команда не только не потеряла позиции, а еще и смогла подняться. Подопечные Реброва оставили позади Австралию.
|МЕСТО
|СТРАНА
|ОЧКИ
|1
|Аргентина
|1889,02
|2
|Франция
|1851, 92
|3
|Испания
|1836,42
|4
|Англия
|1817,28
|5
|Бразилия
|1772,02
|6
|Бельгия
|1768,14
|7
|Нидерланды
|1759,95
|8
|Португалия
|1752,14
|9
|Колумбия
|1738,72
|10
|Италия
|1726,31
|11
|Уругвай
|1701,34
|12
|Хорватия
|1699,60
|13
|Германия
|1692,19
|14
|Марокко
|1676,14
|15
|Швейцария
|1641,00
|16
|Япония
|1639,60
|17
|Мексика
|1635,66
|18
|США
|1632,19
|19
|Иран
|1622,92
|20
|Дания
|1621,70
|21
|Сенегал
|1620,87
|22
|Австрия
|1580,37
|23
|Южная Корея
|1572,61
|24
|Украина
|1548,29
|25
|Австралия
|1544,30
Напомним, что рейтинг ФИФА станет показателем по распределению европейских сборных по корзинам на квалификацию к ЧМ-2026. Чтобы оказаться в первом, Украине надо попасть в топ-12 именно сегмента УЕФА.
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Впрочем, пока наша команда идет 13-й среди Европы. Расстояние от Австрии, которая замыкает двенадцатку лучших, составляет около 24 баллов. Что интересно, в топ-15 рейтинга не произошло никаких изменений.