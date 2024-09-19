Футбольный парадокс: сборная Украины улучшила позиции в рейтинге ФИФА после провала в Лиге наций

Команда Сергея Реброва поднялась на одну строчку по сравнению с августовским рейтингом ФИФА. При этом в последних матчах "сине-желтые" не взяли ни одного очка.

Сборная Украины по футболу в сентябре провела два матча в рамках Лиги наций. Команда Сергея разочаровала фанатов, проиграв Албании (1:2) и Чехии (2:3).

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Улучшение после позора

Тем не менее, такие результаты не повлияли на рейтинг сборных ФИФА. Организация обновила список топ-команд мира после международного окна.

Сборная Украины занимает в нем 24 место. Наша команда не только не потеряла позиции, а еще и смогла подняться. Подопечные Реброва оставили позади Австралию.

МЕСТО СТРАНА ОЧКИ 1 Аргентина 1889,02 2 Франция 1851, 92 3 Испания 1836,42 4 Англия 1817,28 5 Бразилия 1772,02 6 Бельгия 1768,14 7 Нидерланды 1759,95 8 Португалия 1752,14 9 Колумбия 1738,72 10 Италия 1726,31 11 Уругвай 1701,34 12 Хорватия 1699,60 13 Германия 1692,19 14 Марокко 1676,14 15 Швейцария 1641,00 16 Япония 1639,60 17 Мексика 1635,66 18 США 1632,19 19 Иран 1622,92 20 Дания 1621,70 21 Сенегал 1620,87 22 Австрия 1580,37 23 Южная Корея 1572,61 24 Украина 1548,29 25 Австралия 1544,30

Напомним, что рейтинг ФИФА станет показателем по распределению европейских сборных по корзинам на квалификацию к ЧМ-2026. Чтобы оказаться в первом, Украине надо попасть в топ-12 именно сегмента УЕФА.

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Впрочем, пока наша команда идет 13-й среди Европы. Расстояние от Австрии, которая замыкает двенадцатку лучших, составляет около 24 баллов. Что интересно, в топ-15 рейтинга не произошло никаких изменений.