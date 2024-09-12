Сборная Украины провалила старт в Лиге наций 2024-2025. В матчах против Албании и Чехии "сине-желтые" набрали 0 очков, из-за чего опустились на последнее место в группе, пишет 24 Канал.

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Ребров на волоске

Из-за этого многие фанаты и журналисты начали требовать отставки Сергея Реброва. Сам тренер заявил, что не планирует уходить в отставку, а президент УАФ Андрей Шевченко выразил ему полное доверие.

Перед штабом Реброва была поставлена задача выхода Украины на чемпионат мира-2026. Тем не менее, неудачные выступления в Лиге наций могут уменьшить наши шансы в этой борьбе.

Поэтому не исключено, что до конца этого года Сергей Станиславович может остаться без работы. Правда, эксперты не верят в такой ход событий.

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Коэффициент на то, что Ребров покинет сборную Украины до 1 января 2025 года, составляет 2,50. Если вы верите, что Сергей Станиславович сохранит свой пост на следующий год, то ваш коэффициент 1,50.

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Матчи групповой стадии Лиги наций завершатся в ноябре, а уже в декабре Украина узнает соперников по квалификационной группе на ЧМ-2026. Наша сборная скорее всего будет посеяна из второй корзины. Для прямого выхода на Мундиаль надо будет победить в отборочной группе.

В свою очередь вторые места и четыре сборные из Лиги наций разыграют между собой еще четыре путевки в стыковых матчах. Сам чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Напомним, что Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года. За это время команда сыграла 18 матчей под его руководством – 8 побед, 5 ничьих и 5 поражений. На Евро-2024 наша команда не вышла из группы, заняв последнее место в группе.